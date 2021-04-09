Организаторы дня рождения Зайцева оправдались за продажу билетов на праздник

Москва, 9 апреля. Ведущий празднования дня рождения модельера Вячеслава Зайцева Степан Меньщиков объяснил продажу билетов на мероприятие.

В последнее время с именитым кутюрье происходят странные события. Его близкие полагают, что он попал под влияние некой семьи Гарафутдиновых. Эти люди постоянно находятся в доме Зайцева и утверждают, что заботятся о нем.

В начале марта вокруг личности модельера разразился настоящий скандал. Зайцев отметил 83-летие, а поздравить его пришли певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин и бывшая модель Татьяна Михалкова. Позднее выяснилось, что организаторы праздника продавали билеты на мероприятие, но теперь они оправдываются за это.

«Мы не совсем продавали билеты. Просто это была некая благодарность великому дизайнеру. Люди платили эти 15 тысяч рублей на подарок Зайцеву, на организацию праздника», — пояснил Меньщиков.

Сам Вячеслав Зайцев не знал о попытках заработать на его имени. В эфире передачи «Пусть говорят» он рассказал, что его день рождения прошел замечательно. Праздник омрачил единственный инцидент, связанный с Аллой Пугачевой.

«Была неприятная ситуация, когда Алла пришла, и к ней все бросились фотографироваться. Она сказала, что ни с кем сниматься не будет, поскольку пришла только ради друга», — поделился модельер.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проверит информацию о возможном мошенничестве с домом Вячеслава Зайцева в Московской области. Существуют подозрения, что находящиеся рядом с кутюрье люди используют его ради личного обогащения, сообщает сайт 360tv.ru.