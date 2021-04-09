В России заразились коронавирусом еще 9150 человек

Москва, 9 апреля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 9150 человек в 83 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 13,1%. Зарегистрировано 402 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 9662 пациента.

До этого сообщалось, что Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной российской вакцины от коронавируса. Препарат называется «ЭпиВакКорона-Н».

Последние данные о коронавирусе в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Сведения обновляются и дополняются каждые 24 часа.