Лидер шиитов Ирака поставил условия присутствия иностранных сил в стране

Багдад, 9 апреля. Лидер иракских шиитов религиозный деятель Муктада ас-Садр выдвинул правительству Ирака условия сохранения присутствия в стране иностранных сил.

«Правительство пытается легализовать присутствие оккупационных сил в Ираке и с этим нужно считаться. Но я хотел бы отметить некоторые важные моменты, особенно в отношении сил, остающихся для обучения иракских сил безопасности», — объявил ас-Садр на своей странице в Twitter.

Он заявил, что иностранные силы не должны вмешиваться во внутренние дела Ирака, а их пребывание необходимо ограничить определенным сроком. Присутствие иностранных войск на иракских военных базах должно быть прекращено, а военные объекты необходимо отдать под контроль иракского правительства. Нельзя превращать иракские земли в арену для нападений на другие страны, особенно на соседние. Дипломатические представительства стран, чьи силы присутствуют в Ираке, по численности не должны вызывать тревогу и быть беспрецедентными.

«Если правительство Ирака пойдет на эти условия, иракское национальное сопротивление должно прекратить все формы военных действий», — подчеркнул ас-Садр.

Вместе с тем он не исключил возможности отдать «приказ о военных действиях против иностранных сил в будущем».

В ходе состоявшихся 7 апреля переговоров третьего раунда «стратегического диалога» между США и Ираком Вашингтон и Багдад подтвердили готовность вывести все оставшиеся войска из Ирака. График вывода будет определен в ходе предстоящих технических переговоров. Однако Минобороны США сообщило, что существует соглашение о важности американского присутствия в Ираке.