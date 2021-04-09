Карпин оценил судейство в матчах чемпионата России по футболу

Ростов-на-Дону, 9 апреля. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин оценил работу арбитров в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Валерий Карпин дал оценку работе судейского корпуса в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс». Он, в частности, прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который обещал снять команду с чемпионата.

«Если промахи допускают даже ВАР — когда есть время, есть телевизор, можно прочертить линии... Даже если здесь косяки, то уже не знаю, что еще судьям надо. По поводу них все понятно, но что с этим делать — вопрос, повторю, не ко мне», — подчеркнул Карпин.

Тренер «Ростова» рассчитывает, что уровень судейства чемпионата России вырастет. Карпин возглавляет клуб с 2017 года. До этого он работал в «Спартаке», армавирском «Торпедо» и испанской «Мальорке».

Ранее Виктор Гончаренко возглавил клуб «Краснодар». До этого белорусский тренер работал в московском ЦСКА, который покинул после серии неудачных результатов.