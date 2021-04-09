Минобороны РФ показало на видео уникальную высадку морпехов на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 9 апреля. Министерство обороны РФ сообщило об уникальной высадке российских морпехов, которая состоялась в рамках учений на необорудованном побережье на Камчатке.

Высадка батальонов морской пехоты с десантных кораблей «Пересвет», «Ослябя» и «Адмирал Невельской» была запечатлена на видео, опубликованном военным ведомством.

Бойцы прорвали оборону условного противника, разминировали и захватили прибрежную полосу и удерживали ее до подхода основных сил. С воздуха их поддерживали вертолеты Ка-29 и Ми-8АМТШ. Кроме того, в операции участвовали тактические группы на скоростных плавсредствах.

«Уникальность учения состояла в том, что одновременно с отработкой действий на побережье десантно-штурмовой батальон бригады морской пехоты впервые в полном составе осуществил десантирование парашютным способом из четырех самолетов Ан-12 и Ан-26», — сообщили в Минобороны.

600 десантников высадились с самолетов на незнакомую территорию, после чего морпехи отработали тактику по захвату и удержанию рубежа. Всего в учениях были задействованы порядка 1400 военнослужащих и более 250 единиц техники.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале контрольных проверок за зимний период обучения, в рамках которых пройдет более четырех тысяч тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Всего в апреле военные планируют провести более 4 тыс. учений разного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.