Россия послала Украине четкий и сильный сигнал по поводу обострения в Донбассе

Киевские власти сами сегодня уничтожают свои рейтинги, обрушив Украину в экономический кризис и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса. Традиционным рецептом для местных властей в подобных случаях является обвинение в своих неудачах Москвы и отвлечение внимания общества войной в Донбассе, считают опрошенные ФАН аналитики, журналисты и политологи.

Начало конца

Развязывание полномасштабных боевых действий на территории Донбасса со стороны киевских силовиков станет для Украины началом конца. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал он.

Он добавил, что РФ будет вынуждена встать на защиту своих граждан, которые проживают на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим.

«Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — заявил Козак.

При этом, по его словам, внешние силы не оказывают на агрессивную политику Киева определяющего влияния.

«Что касается влияния американского, я бы не сильно преувеличивал внешнее влияние. Конечно, так сказать, для этих молодых людей любая внешняя поддержка имеет значение, но не определяющее, все равно они руководствуются внутриполитическими соображениями. <…> Я не думаю, что американцы толкают [президента Украины Владимира] Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтобы он начал перестрелку с представителями Донбасса, скорее всего, этого нет», — считает Козак.

Четкий и сильный сигнал

Политолог Максим Жаров считает, что Дмитрий Козак своими заявлениями дал четкий и очень сильный сигнал окружению Зеленского — «мы знаем, что вы, нагнетая истерию вокруг новой войны в Донбассе, блефуете во внутриполитических целях, спасая рейтинг своего патрона, и можете тут заиграться».

«Главный кремлевский переговорщик по Донбассу разоблачает также блеф украинской стороны в отношении выхода из Минских соглашений. Все эти сигналы направлены не только окружению Зеленского, но и «третьим странам», которые пытаются активно провоцировать Киев против России», — добавил Максим Жаров.

НАТО не поможет

Политолог Владимир Карасев наоборот выразил мнение, что ситуация складывается таким образом, что от Украины ничего не зависит вообще.

«Скажет президент США Джо Байден своему украинскому коллеге атаковать республики Донбасса — он это сделает. Главной задачей для властей США остается недопущение запуска трубопровода «Северный поток — 2». Украина — просто повод, чтоб обвинить Россию в «агрессии». Вашингтону плевать на украинцев и на то, что их страна будет стерта с карты мира в случае полномасштабной войны. Украину стоило принудить к миру еще в 2014 году. Перемирие было для Киева шансом на спасение от тотального уничтожения ополчением Новороссии. Сейчас в случае войны больше таких шансов не будет», — пояснила Владимир Карасев.

Он добавил, что украинская армия будет разбита и никто не придет ей на помощь. Ни НАТО, ни США.

«Кто не верит в это, может спросить у Саакашвили», — заключил Владимир Карасев.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов уверен, что если Киев начнет в Донбассе военную авантюру, то ВСУ уже не вернут прежние позиции.

«В принципе, все верно Дмитрий Козак сказал. Я, правда, не назвал бы это «началом конца» Украины. Начало конца было положено на Майдане, когда был совершен конституционный переворот. Сейчас мы наблюдаем логическое продолжение этого процесса. Если Украина по примеру Грузии 2008 года начнет авантюру, на прежние позиции ВСУ уже вернуться не сможет», — считает Владимир Корнилов.

Намек для США

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков обратил внимание, что принципиальными в словах Козака являются два момента. Во-первых, это заявление о готовности встать на защиту граждан России, проживающих на территории Донбасса. Таким образом делается предупреждение о том, что Россия со всеми своими военными возможностями, а не ополчения ДНР и ЛНР, будет противостоять возможной агрессии Украины.

«Что бы публично ни заявляли киевские власти о своем мнимом противостоянии с Россией, прямого военного столкновения с ней они, разумеется, опасаются. Как бы НАТО ни помогала Украине, ее армия несопоставима по возможностям с российской», — пояснил Сергей Простаков.

Вторым важным моментом, по мнению эксперта, является то, что Козак не стал всю ответственность за возможную эскалацию перекладывать на США. Американцы создали на Украине систему практически тотального контроля над ситуацией в стране. Однако киевские власти сами сейчас уничтожают свои рейтинги, обрушив Украину в экономический кризис и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса. Традиционным рецептом для местных властей в подобных случаях является обвинение в своих неудачах Москвы и отвлечение внимания общества войной в Донбассе.

«Слова Козака — это явный намек на то, что Россия ждет от Вашингтона шагов по деэскалации напряженности. Войны на Донбассе сейчас действительно больше всего хотят именно в Киеве по своим тактическим соображениям. Однако и американцы настроены явно враждебнее, чем когда-либо, подтверждением чему служат и их воинственные заявления в отношении «Северного потока — 2». Слова Козака — попытка сделать шаг к переводу соперничества в мирную стадию. Однако эта попытка может быть и бесполезной, и в этом случае о каком-либо сотрудничестве с новой администрацией Байдена можно забыть и готовиться к масштабному военному конфликту», — заключил Сергей Простаков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.