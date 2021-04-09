ФБР требует от Байдена разъяснений по делу об убийстве афроамериканца полицейскими

Инициативная группа Фонда Борьбы с Репрессиями (ФБР) обратилась к президенту США Джо Байдену за разъяснениями по делу об убийстве афроамериканца Тайрелла Уилсона сотрудниками полиции в прошлом месяце.

33-летний Уилсон был застрелен правоохранителями 11 марта в калифорнийском городе Дэнвилл. Согласно официальной версии следствия, полицейские попытались задержать мужчину, который якобы набросился на одного из них с ножом. В результате страж порядка выстрелил в «нападавшего» — он скончался от полученных ранений спустя шесть дней. Действия офицера расценили как самооборону.

Родственники Уилсона категорически не согласны с версией полиции. Они уже обратились за помощью к адвокатам и намерены добиваться расследования и привлечения сотрудников правоохранительных органов к ответственности за гибель афроамериканца.

В самом Дэнвилле громкое дело вызвало широкий общественный резонанс: местные жители вышли на акции протеста, требуя справедливого суда над полицейскими.

Инцидент, который продолжил череду убийств афроамериканцев, привлек внимание Фонда Борьбы с Репрессиями. Сотрудники организации приступили к изучению материалов по делу о гибели Тайрелла Уилсона. Они также требуют от Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и генпрокурора Меррика Гарланда разъяснений и не исключают, что могут оказать правовую и информационную помощь родным застреленного афроамериканца.