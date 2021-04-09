Телеведущий нашел 17 ложных утверждений в интервью Меган Маркл

Лондон, 9 апреля. Британский телеведущий Пирс Морган обнаружил как минимум 17 не соответствующих действительности утверждений в скандальном интервью жены принца Гарри, актрисы Меган Маркл.

Морган является одним из главных критиков герцогини Сассекской. Недавно он выступил на канале Fox Nation и заявил, что в беседе с американской телеведущей Опрой Уинфри супруга принца Гарри не была честна.

Ведущий подчеркнул, что не верит не единому слову Меган Маркл из скандального интервью. Морган добавил, что насчитал 17 высказываний герцогини Сассекской, которые можно назвать ложными. По словам телеведущего, жена принца Гарри преувеличила некоторые факты и сделала заявления, которые невозможно доказать.

«Все это было лишь клеветой в адрес королевской семьи и моей страны — Великобритании», — возмутился Морган.

Как ранее выяснили зарубежные СМИ, принц Гарри не может простить родных за испытания, которым они подвергли его супругу. Герцог Сассекский даже собирается потребовать от королевской семьи извинений за «травлю» Меган Маркл.

Недавно стало известно, что перед свадьбой с актрисой принц Гарри звонил своей бывшей девушке. Королевский биограф рассказал, что внук Елизаветы II пригласил экс-возлюбленную на церемонию, передает «Мир 24».