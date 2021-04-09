Компания Hyundai запустила в РФ онлайн-сервис по продаже машин с пробегом

Москва, 9 апреля. Онлайн-платформу UKA по продаже подержанных автомобилей запустила в России компания Hyundai. Мобильное приложение будет доступно в App Store, а также в Google Play.

Новое приложение предлагает выбор подержанных машин из открытого каталога. Заказчик получит возможность бесплатно узнать историю автомобиля, текущее состояние, а также при желании приобрести средство передвижения в онлайн-режиме без посредников. В будущем водители смогут купить транспорт на страницах сайта сервиса, передает Car.ru.

По словам представителей холдинга, каталог UKA включает только протестированные автомобили, которые прошли предпродажное обслуживание и диагностику в официальных дилерских центрах. Помимо обычных подержанных машин, корпорация также будет продавать автомобили корпоративного парка, которые использовались дилерами Hyundai для проведения тест-драйвов в рамках специальной программы онлайн-подписки Hyundai Mobility.

Южнокорейская компания Hyundai ранее поделилась с публикой снимками пикапа Santa Cruz. Новые изображения презентовали представители корпорации 31 марта 2021 года.