Космический корабль «Ю. А. Гагарин» успешно запущен с космодрома Байконур

Москва, 9 апреля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин» успешно стартовала с космодрома Байконур.

Старт произошел с 31-й площадки космодрома в 10:42 по московскому времени. В состав экспедиции, отправившейся на МКС, вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также их коллега из NASA Марк Ванде Хай. Примерно через девять минут челнок будет выведен на орбиту, его стыковка с модулем «Рассвет» МКС произойдет в 14:07 по московскому времени.

За процедурой запуска наблюдали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава представительства Европейского космического агентства в РФ Рене Пишель, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие.

Напомним, пилотируемый корабль, стартовавший с Байконура на ракете-носителе, был назван в честь Юрия Гагарина — его имя нанесено на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Кроме того, на ракете есть наклейка с эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос — на ней изображен профиль российского космонавта с автографом и надписью: «60 лет первого полета человека в космос».

Ранее сообщалось, что два корабля «Союз МС» полетят на МКС по сверхбыстрой схеме.