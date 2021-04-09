Москва, 9 апреля. Последние изменения в геополитике и мировой экономике привели к тому, что Запад начал постепенно сокращать денежные потоки в страны Прибалтики и Польшу.

Внимание властей США все больше концентрируется на внутренних проблемах. Тем временем Евросоюз начал политику финансовой экономии. В результате финансовые вливания в экономику Латвии, Литвы, Польши и Эстонии сокращаются.

Экономика Прибалтики существовала и строилась в большей части на транзите грузов из России. Источником большинства доходов Латвии, Литвы и Эстонии была перевозка российских товаров в Европу через морские порты, построенные еще во времена СССР.

Однако Россия за последние годы построила новые порты и модернизировала старые, что позволило ей перенаправить транспортный поток в обход Прибалтики. В результате экономике Прибалтике был нанесен ощутимый удар, так как доходы республик заметно сократились. Таким образом, русофобский курс ряда стран восточной Европы с целью «насолить» Москве возымел обратный эффект, отмечают журналисты.

Пока власти продолжают делать антироссийские выпады, жители Литвы ностальгируют по советским временам. Институт политического анализа в Вильнюсе провел опрос, который показал, что часть населения страны с теплотой вспоминает СССР и одобряет политику президента РФ Владимира Путина.