Готов к труду и обороне? Сдаем нормативы ГТО с World Class

Зародившаяся в СССР система спортивно-физкультурной подготовки была восстановлена решением правительства в 2014 году. Сеть фитнес-клубов World Class более 20 лет продвигает здоровый образ жизни и активно поддерживает тренд возрождения ГТО. В Санкт-Петербурге мероприятие проходит дважды в год: в апреле и в ноябре.

17 апреля в Петербурге World Class проведет уже традиционное мероприятие по сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» для взрослых.

Принять участие могут все желающие от 18 лет. Не обязательно быть членом клуба World Class! Участие бесплатно. Нужно лишь получить медицинскую справку-допуск к сдаче ГТО, зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и заполнить бланк согласия на обработку персональных данных в любом из четырех клубов Санкт-Петербурга.

17 апреля 2021 года с 11:00 до 13:00 часов.

Спорткомплекс имени В. И. Алексеева.

Информацию можно получить по номеру +7 812 313-00-00.

Адреса клубов: