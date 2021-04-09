Компания Toyota оснастила автопилотом седаны LS и Mirai

Токио, 9 апреля. Гибридный седан Lexus LS 500h и водородный седан Toyota Mirai стали первыми машинами японского бренда с возможностью беспилотного вождения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фирменный автопилот Advanced Drive может заменить водителя только на трассе. Электроника поддерживает заданную скорость и дистанцию до автомобиля впереди, а также способна перестраиваться и обгонять после подтверждения команды владельцем авто.

Advanced Drive соответствует автопилоту уровня Level 2, когда машина может сама удерживать полосу движения и парковаться без вмешательства со стороны водителя, однако требует человеческого контроля. Если водитель отвлечется, сработают звуковые и световые сигналы, а на ремне безопасности появится вибрация.

На данный момент такая система будет доступна только на двух моделях для рынка Японии. В дальнейшем фирменный автопилот появится на остальных автомобилях Lexus и Toyota и в других странах.

Компания Toyota также разработала специальный автомобиль для транспортировки вакцины от коронавируса. Новинка сконструирована на основе известного внедорожника Toyota Land Cruiser 78 в модификации Troop Carrier с повышенной проходимостью.