Киев, 9 апреля. Отсутствие полноценной субъективности у Украины диктует свои условия поведения любому главе государства, который приходит на этот пост.

Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, действующий лидер страны Владимир Зеленский шел во власть с иллюзиями, которые со временем развеялись, пишет «Украина.ру».

Политолог отметил, что даже если бы президентом в будущем стал депутат Верховной рады Украины VI и VIII созывов Юрий Бойко или еще кто, все равно вряд ли что-то изменилось бы. Этого не случится из-за общего характера Украины, а также власти в стране и ее зависимости.

«А президент у нас не монарх, и он не может росчерком пера поменять внешнюю политику. Обретение субъектности — это длительный процесс, который, как правило, растягивается на десятилетия», — подчеркнул политолог.

Помимо этого, эксперт надеется, что соратники украинского суверенитета смогут объединиться в скором времени в ирредентистскую партию, которая сможет поставить перед собой задачи и цели обретения реальной независимости.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» Киев ждет необратимое ослабление.