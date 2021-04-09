Нашел лодку и шапку отца: рыбак из Мордовии утонул в Мокше

Саранск, 9 апреля. Очередной жертвой паводка в Мордовии стал рыбак. На реке Мокша утонул 68-летний житель Ковылкинского района.

Трагедия разыгралась недалеко от села Самовольевка. Пенсионер на резиновой лодке отправился ставить сети. Домой он не вернулся даже спустя 1,5 часа.

Как стало известно ФАН, после длительного отсутствия рыбака первым тревогу забил его сын. Выйдя на берег, он обнаружил перевернутую лодку и шапку отца.

Тело мужчины не найдено. На место трагедии в четверг выезжали спасатели, поиски продолжатся и в пятницу. Однако паводок препятствует действиям специалистов.

«Сейчас в реке очень сильное течение — 62 метра в секунду. Водолазам работать запрещено в таких условиях. В ледокол на лодках плавать тоже нельзя. Она может перевернуться, и не исключена еще одна плачевная ситуация», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

Ранее ФАН писал о еще одной жертве паводка. Во вторник житель Мордовии утонул, передвигаясь по селу на лодке.