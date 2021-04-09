Жители Мордовии могут остаться без автомобилей из-за долгов за отопление

Саранск, 9 апреля. Госавтоинспекция Мордовии совместно со службой судебных приставов выявляет тех, кто недобросовестно относится к оплате коммунальных услуг, в частности, за отопление, а также должников по кредитам, штрафам и алиментам.

С октября по март на дорогах республики инспекторы ДПС остановили 121 неплательщика. С них удалось взыскать более миллиона рублей, а на 26 машин наложили арест.

Только за тепло и горячую воду жители Саранска задолжали 243 миллиона рублей. Энергетики неустанно отправляют так называемые «красные квитанции». А тех, кто игнорирует уведомления, приходится наказывать.

«Судебные приставы по инициативе нашей компании на основании судебного приказа накладывают арест на банковские счета должников, а также запрет на регистрацию сделок с недвижимостью либо транспортом и выезд за рубеж», — рассказала ФАН руководитель регионального центра стратегических коммуникаций компании «ЭнергосбыТ Плюс» Гализа Амергалиева.

Чтобы мотивировать своих клиентов, организация ежегодно проводит конкурсы. Победители получают сертификаты в популярные торговые сети Саранска. Условия для участия самые простые — не только оплатить прошлый месяц, но и внести аванс за следующий.

Ранее ФАН писал о причинах повышения платы за коммунальные услуги зимой. Цифры в квитанциях за тепло в Мордовии подскочили в несколько раз.