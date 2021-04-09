Двухлетний малыш отравился угарным газом во время пожара в Балакове

Саратов, 9 апреля. Девочка, пострадавшая при пожаре в городе Балаково, осталась жива, но получила серьезные травмы. Сейчас она находится в больнице.

Возгорание произошло поздно ночью в одной из многоэтажек. Огонь охватил однокомнатную квартиру, в которой находилась двухлетняя девочка. Малышка осталась жива только благодаря спасателям. К моменту обнаружения она уже отравилась угарным газом, и если бы не своевременная помощь сотрудников МЧС и медиков, то она бы погибла.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице и проходит лечение. Обстоятельства и причины случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге пожар охватил трехкомнатную квартиру на улице Матроса Железняка, сообщал ФАН. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.