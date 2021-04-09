Иран освободил корейский танкер, арестованный в начале года

Сеул, 9 апреля. МИД Южной Кореи заявил об освобождении танкера Hankuk Chemi, задержанного Ираном в начале года в Ормузском проливе. При этом 20 членов экипажа, за исключением капитана, получили возможность покинуть корабль еще в феврале.

«Капитан и матросы находятся в добром здравии, и было подтверждено, что судно и его грузы сохранились в целостности. Корабль покинул Иран после завершения административных процедур», — говорится в сообщении министерства.

Танкер был арестован силами Корпуса стражей исламской революции 4 января. Тегеран настаивал на том, что это было связано с загрязнением, производимым кораблем.

Инцидент произошел на фоне напряженности между Сеулом и Тегераном из-за иранских денег, замороженных в южнокорейских банках под санкциями США. В сентябре 2019 года Industrial Bank of Korea и Woori Bank заблокировали счета, на которых хранятся принадлежащие Ирану семь миллиардов долларов. Эту сумму Сеул задолжал Тегерану за иранскую нефть, поставленную ранее. Корейские получатели не стали оплачивать закупки, сославшись на введенные летом 2019 года американские санкции, в рамках которых было запрещено приобретение углеводородов у Ирана.

Иранское правительство обращалось к Южной Корее с просьбой разморозить часть средств для покупки лекарств, медицинского оборудования и вакцин от COVID-19, но получило отказ. Захват танкера рассматривается в контексте этой проблемы.

Официальными причинами освобождения танкера называются завершение иранского расследования и соответствующая просьба Кореи. При этом корейская сторона заявила о намерении высвободить средства, удерживаемые в банках.