В Народной милиции ДНР рассказали об «эпидемии дезертирства» в ВСУ

Представители военного ведомства ДНР ссылаются на доклад начальника военной службы правопорядка в так называемой «ООС».

«За прошедшие две недели расположения своих частей оставили 244 военнослужащих, из которых шестеро сбежали с оружием. Наибольшее количество дезертиров в ОТГ «Восток» — 183 военнослужащих, наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха», — говорится в официальном сообщении.

Условное первое место по количеству беглецов занимает 10-я ОГШБР, где в самоволку ушли 52 украинских солдата. В Народной милиции ДНР случившееся назвали «эпидемией дезертирства» и связали с обострением ситуации на линии соприкосновения. Отмечается, что часть сбежавших бойцов ВСУ была задержана, среди причин побега, которые они назвали, числятся семейные проблемы, неуставные взаимоотношения и низкий уровень обеспечения.

Ранее в ЛНР сообщали о подрыве бойца ВСУ на собственной мине в районе населенного пункта Ольховое.