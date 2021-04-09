Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составила 46,5 года

Москва, 9 апреля. Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет 46,5 года, сообщили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ.

Полученный результат — продолжительность жизни за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет. Об этом пишет «Российская газета».

В представлении большинства граждан, здоровая и счастливая жизнь — это благополучие в семье. Многие находят радость в детях и внуках. Другая часть опрошенных видит счастье в интересной работе и хорошем здоровье.

«По мнению россиян, важный критерий хорошего состояния здоровья — сохранение мобильности, отсутствие беспокойства и депрессии», — рассказал врач-психиатр Вячеслав Тарасов.

Эксперты также выяснили, что счастье россиян не зависит от их материального достатка. При этом часть опрошенных ответила, что никакие дефолты, кризисы и прочие экономические неурядицы не мешают им чувствовать себя счастливыми.

Молодость строится на нескольких важнейших принципах, к которым относятся физическая активность, питание, вода, полноценный сон и труд. Об этом ранее рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.