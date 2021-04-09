Трансфузиолог оценил влияние донорской плазмы на уровень антител к COVID-19

Москва, 9 апреля. Течение коронавируса и реакции на инфекцию иммунной системы до конца не изучены. Врач Андрей Буланов прокомментировал реакцию антител на сдачу плазмы.

Уровень выработанных иммунной системой антител после сдачи плазмы не снижается, сообщил в беседе с РИА Новости главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов. Этот вопрос является актуальным для доноров, и нельзя допустить дефицита необходимого материала.

Врач добавил, что снижение титра специфичных антител является стандартным процессом у доноров, как и у перенесших коронавирус пациентов. Таким образом, донорский плазмаферез не оказывает особого влияния на снижение количества антител в организме. Специалист добавил, что интервал между забором плазмы должен составлять не менее двух недель.

Ранее Роспотребнадзор сообщал об особенностях теста на антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной». Эксперты заявили, что некоторые тесты не определяют уровень антител после инъекции препарата.