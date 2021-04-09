Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19

Москва, 9 апреля. Разрешение на проведение клинических исследований получил еще один российский препарат от коронавирусной инфекции.

Документ, разрешающий проведение первой и второй стадии клинических испытаний, выдали в Министерстве здравоохранения России. Вакцина называется «ЭпиВакКорона-Н». Ее разработали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Добровольцами в рамках исследований могут стать люди от 18 до 60 лет, следует из реестра разрешений министерства. Испытания намерены завершить 30 сентября текущего года.

До этого сообщалось, что большинство жителей России испытывают гордость за отечественные вакцины от коронавируса. Исследование провел аналитический центр университета «Синергия».