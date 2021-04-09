Президент Украины поделился фотоотчетом из Донецкой области

Авдеевка, 9 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский продолжил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства на второй день посетил город Авдеевка.

Зеленский опубликовал соответствующее фото в Instagram. Президент сделал селфи на фоне промзоны и брусьев, на которых когда-то занимались спортом. Также украинский лидер пожелал доброго утра подписчикам.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!» — сопроводил фотографию подписью Зеленский.

Однако не все пользователи Сети разделили настрой главы государства и поверили в его «бурную деятельность» в Донбассе. Один из комментаторов поинтересовался, смог бы Зеленский посетить центральные части региона.

«А вы, уважаемый президент, в Горловку приехали бы и в центр Донецка. Слабо????» — спросили в Сети.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал грубую ошибку Зеленского по Донбассу. По словам члена Совфеда, гипотетическое вступление Украины в НАТО не поможет вернуть контроль над регионом.