В NI объяснили, зачем Индии нужны российские танки Т-14 «Армата»

Вашингтон, 9 апреля. Индия может стать одним из первых покупателей российского танка Т-14 на универсальной платформе «Армата», что станет мощным сдерживающим фактором для Китая.

Индия является традиционным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Американский военный эксперт Питер Сучиу в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой предлагает Федеральное агентство новостей, сообщил, что 86% индийской военной техники имеет российское происхождение.

Автор напомнил, что в марте Министерство обороны РФ объявило о начале производства основного боевого танка Т-14 «Армата». Ранее стало известно, что Рособоронэкспорт планирует начать работу с иностранными покупателями этого танка. Египет, Вьетнам, Белоруссия и Индия уже подали предварительные заявки.

Питер Сучиу не удивился тому, что Индия попала в число потенциальных первых покупателей Т-14. Он напомнил, что во время холодной войны парк военной техники и вооружений индийской армии представлял собой смесь продукции ОПК СССР и западных стран. ВВС Индии эксплуатировали советские самолеты. Как раз в июне Нью-Дели заключил контракт на закупку 21 сверхзвукового истребителя МиГ-29, который заменит устаревшие МиГ-21. Также Индия получит десять многоцелевых истребителей Су-30 МКИ.

Эксперт предположил, что Индии Т-14 нужны, чтобы противостоять Китаю, который вряд ли купит этот танк. Пекин продвигает собственный танк VT-4 производства компании Norinco и утверждает, что это один из лучших танков в мире. Питер Сучиу отметил, что VT-4 все же относится к предыдущему поколению танков, а значит, уступает «Армате». Серьезной проблемой для китайских производителей является отсутствие собственных двигателей, которые ранее приходилось покупать на Украине.

Китай недавно представил новый танк «Тип 15», который специально разработан для действий в высокогорной местности. Эксперт NI уверен, что эта машина предназначена для противостояния с Индией. Решение Нью-Дели о закупке российских Т-14 выглядит на этом фоне обоснованным.

Другой эксперт The National Interest Калеб Ларсон, чьи слова процитировали СМИ, заявил, что уникальные способности Т-14 делают этот танк серьезным противником, с которым нужно считаться. Среди преимуществ этого танка Ларсон назвал мощный двигатель и продвинутую систему активной защиты.