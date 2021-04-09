Налетчики ограбили «лучший в мире» отель в Париже

Париж, 9 апреля. Двое вооруженных мужчин ворвались в отель George V на Елисейских полях, разбили витрины и вынесли драгоценности люксовых брендов. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. евро.

Инцидент произошел вечером 8 апреля, сотрудники правоохранительных органов инициировали расследование. В результате нападения никто не пострадал. После этого налетчики скрылись с места преступления, их личности установить пока не удалось, поскольку лица были спрятаны под балаклавами.

Парижский George V построили еще в 1928 году, передает сайт 360tv.ru. После масштабной реконструкции некоторые издания провозгласили его «лучшим в мире» отелем.