Польховский уйдет с поста главного тренера сборной России по биатлону

Москва, 9 апреля. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский покинет занимаемую должность.

Проблемы со здоровьем вынудили заслуженного тренера РФ Валерия Польховского оставить занимаемый пост. Об этом рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, комментарий которого привела пресс-служба организации.

Он уточнил, что Польховский останется главным тренером сборной страны до 31 мая, после чего должность станет вакантной. Майгуров не исключил, что к этой дате СБР предложит новую кандидатуру наставника команды.

Ранее Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в последней мужской гонке сезона на Кубке мира по биатлону. Она проходила в шведском Эстерсунде.