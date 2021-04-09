Стартап Илона Маска представил обезьяну, которая умеет играть в видеоигры силой мысли

Вашингтон, 9 апреля. Стартап американского миллиардера Илона Маска Neuralink выложил в Сеть видео, на котором обезьянка Пейджер играет в видеоигры, не касаясь джойстика.

За шесть недель до этого животному вживили нейронные чипы, позволяющий делать это силой мысли. Сначала Пейджер научили играть при помощи джойстика.

Пока обезьяна играла, система Neuralink собирала данные о работе ее нейронов и училась передавать информацию о движении лап. Затем специалисты отключили джойстик от компьютера. Чтобы получить награду, Пейджер продолжила играть, используя силу мысли.

Маск заверил, что участвующая в эксперименте обезьяна счастлива и живет в лучшем помещении. В компании хотят, чтобы животные играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг, добавил предприниматель.

Илон Маск ранее поделился впечатлениями от фильма «Годзилла против Конга». Судя по сообщению, кино ему очень понравилось.