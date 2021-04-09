Ученые из Израиля раскрыли защитный механизм светлячков

Тель-Авив, 9 апреля. Организм светлячков имеет особую систему защиты, которая помогает им не стать добычей летучих мышей, сообщили зоологи.

Особый защитный механизм удалось разгадать ученым из университета в Тель-Авиве. Результаты их работы опубликованы в издании iScience. Они сообщили, что насекомые отправляют ультразвуковые сигналы в брачный период. Специалисты считают, что их свечение предупреждает хищников об опасности, но летучие мыши наоборот слетаются на свет. Однако подергивание крыльев насекомых издает ультразвук, пугая мышей.

Профессор Йосси Йовель сообщил, что разные виды светлячков продемонстрировали эту способность в лабораторных условиях. При этом собственный ультразвук насекомые не слышат, и он не доставляет им дискомфорт.

Ранее биологи Сибири заявили о запуске производства ульев со шмелями-опылителями. Ученые создали условия максимально близкие к среде обитания. Они отметили, что расходы не превысят прибыль от возросшей урожайности.