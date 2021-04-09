Hyundai выпустил «семейную» версию кроссовера Creta

Москва, 9 апреля. Автоконцерн Hyundai представил семиместную версию кроссовера Creta второго поколения. Модель получила названия в честь испанской средневековой крепости Алькасар.

Машина выйдет на рынок с шестиместным или семиместным салоном, а также с бензиновым и дизельным моторами на 160 и 115 лошадиных сил. Внешний облик Hyundai Alcazar автоэксперты характеризуют как «чувственную спортивность».

Главными отличиями новой модели от предшественника являются увеличенная на 150 мм колесная база, а также удлиненный задний свес. Кроме того, автомобиль отличается от донора задними стойками с дополнительным окном и полностью переработанной кормой.

Фотографии салона пока не опубликованы, но по схематическим скетчам видно, что Alcazar повторяет обычную Creta. Однако в «базе» у новинки будет семь мест, а за доплату — шесть мест с двумя креслами на втором ряду.

Автомобиль будет оснащен двумя двигателями. Это 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 160 «лошадок» и 1,5-литровый 115-сильный дизель. Оба агрегата подключены к шестиступенчатой коробке передач.

Стоимость автомобилей на российском рынке за последние восемь лет выросла только в рублях. По подсчетам аналитиков, в долларовом выражении машины, наоборот, подешевели.