«Этот день в истории» — проект Федерального агентства новостей. Он посвящен людям, событиям, примечательным датам. Каждый выпуск программы мы рассказываем об интересных фактах, знакомим наших читателей с историей — отечественной и мировой.

9 апреля в Нью-Йорке продемонстрировали первый видеофон. Это произошло в 1930 году. Собеседники могли не только слышать, но и видеть друг друга, что стало настоящим прорывом в мире техники. А позже, в 1936 году, немецкий изобретатель Георг Шуберт представил прообраз современной видеотелефонии. Тогда устройство состояло из дисплея, камеры, обычного телефона. Кабинки для связи устанавливали на почте, откуда позвонить могли все желающие. В нашей стране подобные узлы связи появились в 1960-х годах.

Сегодня же есть повод вспомнить о чистоте городских улиц, а еще поздравить знакомых топ-менеджеров.

Какими событиями ознаменован 9 апреля, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».