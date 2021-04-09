Жители Гвинеи сопротивляются вакцинации от эболы

Конакри, 9 апреля. Новые случаи заболевания вирусом эбола фиксируются на юге Гвинеи с января 2021 года. ВОЗ немедленно отреагировал на возможную новую вспышку эпидемии, развернув кампанию вакцинации, которая охватила уже более пяти тысяч человек. Однако жители некоторых населенных пунктов блокируют доступ сотрудников здравоохранения и высказывают недоверие в отношении вакцины.

Представители ВОЗ в Гвинее крайне озабочены такими событиями.

«Одним из важнейших этапов реагирования является принятие всех мер по предотвращению распространения вируса» — сообщает представитель ВОЗ.

Он также отметил, что сопротивление со стороны местного населения — нередкое явление в процессе внедрения ответных мер во время эпидемии. В прошлом дело доходило до нападений на сотрудников ВОЗ и уничтожения пунктов вакцинации.

С января количество зафиксированных случаев заболевания достигло 23, в том числе пять —- с летальным исходом. В 2014 году эпидемия вируса эбола охватила почти всю Западную Африку, включая Гвинею, где лихорадка унесла жизни более 11 тысяч человек.