Аналитики назвали самые популярные города России для отдыха весной

Москва, 9 апреля. Границы многих государств остаются закрытыми. Однако путешествия по своей стране могут оказаться не менее интересными. Аналитики выделили самые популярные направления.

Мнения россиян о лучших местах для отдыха весной 2021 года проанализировали эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг определили на основе данных сайта с марта по апрель текущего года.

Большинство жителей нашей страны предпочитают весной отправиться в Крым. Эксперты сообщили, что 22% туристов посетят Ялту, а 20% проведут отпуск в Севастополе. В пятерку самых желанных для весеннего путешествия городов попали Сочи и Санкт-Петербург. Исходя из данных портала, в Северной столице отдохнут 10%, а в Сочи — 11% туристов. Кроме этого, в топ-10 популярных направлений вошли Шерегеш, Пятигорск, Казань, Лахденпохья, Москва и Домбай. Путешественники бронируют жилье на срок от двух дней до недели, а потратить россияне готовы 1500–8900 рублей в сутки.

Ранее глава Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала о плюсах отдыха в регионе для россиян. Она отметила, что Абхазия является рублевой зоной, которая предлагает экологичные продукты, а средняя стоимость отдыха остается низкой.