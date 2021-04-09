Участие в шоу «Маска» лишило Валерию сна

Москва, 9 апреля. Популярная певица Валерия, являющаяся членом жюри шоу «Маска», призналась, что участие в этом проекте негативно сказалось на ее сне.

Впечатлениями от пребывания в судейском кресле шоу, на котором известные личности скрываются под костюмами персонажей, исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. Валерия опубликовала снимок, сделанный в одном из павильонов «Маски». Певица пожаловалась, что участие в проекте практически лишило ее сна.

«Проснулась среди ночи, потому что зашкаливающие эмоции, полученные на очередных съемках проекта, не дают нормально спать уже несколько дней», — написала артистка.

Сейчас в исполнительнице борются противоречивые чувства. С одной стороны, ей хочется, чтобы все загадки шоу уже были разгаданы и больше не нужно было бы ломать голову. С другой стороны, Валерии очень нравится наблюдать за творчеством выступающих в костюмах артистов и удивляться сюрпризам проекта.

«Хочется, чтобы все это волшебство длилось вечно», — подытожила певица.

Среди участников шоу «Маска» была певица и телеведущая Ольга Бузова, которая выступала в костюме Розовой Пантеры. После того, как ее разоблачили, исполнительница устроила тяжелый разговор королю эстрады Филиппу Киркорову, являющемуся коллегой Валерии по жюри проекта.