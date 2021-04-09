Случаи побочной реакции от препарата J&J привели к закрытию пунктов вакцинации в США

Вашингтон, 9 апреля. Работу двух центров массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson в США приостановили из-за появления побочной реакции у привитых граждан.

Один из прививочных пунктов в штате Северная Каролина временно прекратил проведение процедур после выявления 18 случаев побочных эффектов среди людей, прошедших вакцинацию. При этом четырех людей госпитализировали для диагностики.

В штате Колорадо центр вакцинации был временно закрыт после поступивших жалоб на побочные эффекты у более чем десяти человек. Среди признаков побочной реакции оказались головокружение и тошнота. Сейчас компания Johnson & Johnson занимается изучением произошедших инцидентов.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) тем временем признало необходимость включить риск возникновения тромбозов от вакцинации препаратом AstraZeneca в список побочных эффектов, сообщает «Ридус».

На текущий момент специалисты компании AstraZeneca планируют выяснить, почему после вакцинации препаратом у пациентов образуются тромбы. Для этого они устанавливают эпидемиологические причины инцидентов.