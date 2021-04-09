LIVE: Чем заменят Zoom в Рунете, обсудили в медиацентре «Патриот»

В четверг, 8 апреля, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Почему импортозамещение в Рунете — это необходимость».

В ряде СМИ появилась информация о том, что американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих официальных партнеров авторизацию на продажу сервиса для государственных учреждений и юридических лиц с государством в качестве бенефициарного собственника на территории РФ и стран СНГ. Unify Square, Rightconf и Rokada не смогут больше предоставлять корпоративную подписку госкомпаниям. Однако позднее компания опровергла слухи и сообщила, что по-прежнему готова обслуживать пользователей РФ и стран СНГ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и сотрудники Кремля не пользуются Zoom для проведения видеоконференций. Как отметили в Минцифры, в России разработаны пять собственных систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom.

В рамках пресс-конференции эксперты рассказали, готовы ли отечественные программисты и дистрибьютеры заменить американские платформы в Рунете, стоит ли запрещать чужое программное обеспечение после таких демаршей, как те, что позволяют себе Zoom и Microsoft.

На актуальные вопросы в рамках нашего эфира ответили представители IT-сферы: интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев, кандидат экономических наук Алексей Шестемиров, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» (образовательная платформа «Сферум»), директор по связям с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов.