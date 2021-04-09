Дебоширку из Кузбасса задержали за нападение на врача поликлиники

Кемерово, 9 апреля. Сотрудники МВД в городе Березовский скрутили женщину, которая избила медика, пришедшего к ней домой.

Об инциденте рассказала дочь пострадавшей в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, пьяная пациентка напала на женщину-врача, которого она вызвала на дом. Затем она погналась за медработником и угрожала избить. Автор поста подчеркнула, что ее матери удалось скрыться, сейчас она госпитализирована «с сильным сотрясением и отеком». Злоумышленница скрылась, ее поисками занялась полиция.

В результате женщину поймали. В беседе с полицейскими она пояснила, что конфликт с врачом произошел из-за замечания о беспорядке и неприятном запахе в квартире. Дебоширка подчеркнула, что ее это разозлило, пишет газета A42.RU.

Ранее 33-летняя задержанная привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством. Кроме того, она ограничена в родительских правах по отношению к 15-летней дочери.

Жительница Усcурийска обратилась к правоохранителям по факту нападения врача на пациентку с маленьким ребенком. Женщина утверждала, что врач сломал ей пальцы и ударил по голове, сообщало Deita.