Курсы доллара и евро растут на старте торгов Московской биржи

Москва, 9 апреля. Рубль теряет к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевой курс доллара в начале сессии составил 76,89 рубля, что на 3,25 копейки выше, чем на момент окончания предыдущего торгового дня. Евро в то же время подорожал на 6,5 копейки, до 91,62 рубля.

Волатильность рубля на валютном рынке объясняется неопределенностью по поводу новых санкций США в отношении России. Однако накануне российская валюта смогла немного укрепиться к доллару и евро после публикации агентства Bloomberg о возможном направлении новых ограничений против Москвы со стороны Вашингтона.

Еще одним фактором, влияющим на ослабление рубля, является волатильность на сырьевом рынке, считают аналитики. Стоимость барреля североморского эталонного сорта Brent последнюю неделю колеблется от 64,8 до 61,3 доллара.