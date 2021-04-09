Поклонская высказалась о создании международной комиссии по этике политиков

Москва, 9 апреля. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила создать комиссию по политической этике.

По ее словам, современная международная политика шагает по наклонной, а дипломатия, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу, ушла в далекое прошлое.

«Надо создать своего рода международную комиссию по этике политических деятелей. Ведь кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить», — считает Поклонская.

В первую очередь комиссия должна заняться расследованием в отношении политиков Украины в связи с введением в заблуждение мирового сообщества касательно ситуации вокруг Крыма, отметила зампред комитета Госдумы.

Ранее Поклонская прокомментировала список граждан, против которых Украина ввела санкции.