Сирийская армия ликвидировала склад оружия боевиков в провинции Деръа

Деръа, 9 апреля. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили склад вооружения боевиков при прочесывании районов провинции Деръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

В число «находок» входят ракеты с тепловым наведением, минометы и РПГ, штурмовые винтовки и иное стрелковое оружие, а также большое количество единиц легкого и среднего вооружения, включая боеприпасы к ним.

«В рамках усилий вооруженных сил и компетентных органов безопасности и в сотрудничестве с гражданскими добровольцами недавно было захвачено большое количество оружия и боеприпасов. Они были спрятаны в районах, ранее контролировавшихся террористическими группировками», — сообщил источник в САА.

Армейские подразделения продолжают прочесывание местности, ранее освобожденной от незаконных вооруженных формирований. Целью является ликвидация всего, что осталось от террористов ради обеспечения безопасности мирных жителей.

«Эти операции являются частью хорошо продуманного плана. Наши вооруженные силы и органы госбезопасности работают над обеспечением безопасности на всех сирийских землях», — добавил источник.

Предыдущий схрон боевиков был обнаружен в западных сельских районах провинции Деръа 4 марта. Его удалось найти и ликвидировать благодаря помощи местных жителей.