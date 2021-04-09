Александр Овечкин вышел на второе место по голам в большинстве в НХЛ

Вашингтон, 9 апреля. Именитый российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и вышел на второе место по голам в большинстве.

«Вашингтон» с Александром Овечкиным минувшей ночью уступил на своей площадке «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 20-й в сезоне и 726-й в карьере. Более того, нападающий вышел на чистое второе место в истории лиги по голам в большинстве. Теперь в активе 266 голов. Рекорд принадлежит Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 шайбы в большинстве.

Ранее «Вашингтон» со счетом 4:3 победил «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче НХЛ. Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.