Коллекторы оценили финансовую нагрузку должников в России

Москва, 9 апреля. Средний период выхода россиян из долговой ямы назвала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. В 2020 году заемщику требовалось на это около 15 месяцев.

Среднемесячный доход на душу населения составил 35,4 тысячи рублей в прошлом году, согласно данным Росстата. В рамках исследования НАПКА рассмотрела ситуацию, когда заемщик направляет четверть своего бюджета на погашение долга, передает РБК.

Гражданам РФ требовалось в среднем не менее 15 месяцев, чтобы рассчитаться с кредиторами. При этом в 2019 году указанный срок составлял 12 месяцев: за год пандемии период выплаты по проблемным долгам увеличился на три месяца. Медианная сумма задолженности выросла почти на треть — 29,3%, достигнув 128 тысяч рублей.

В первом квартале текущего года средний размер неоплаченной задолженности поднялся на 7,5% — до 137,6 тысячи рублей, что является максимальным показателем за четыре года. Ранее Центробанк и правительство начали обсуждать возможность наделения финансового регулятора правом запретить банкам выдавать ссуды гражданам, уже имеющим долги.