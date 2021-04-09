Сценарист раскритиковал Warner Bros. за работу над фильмом «Бэтмен против Супермена»

Лос-Анджелес, 9 апреля. Сценарист фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Крис Террио раскритиковал студию Warner Bros. за работу над этой лентой.

По словам Террио, в проект его позвал актер Бен Аффлек, который хотел, чтобы сценарист исправил недостатки сюжета. Например, автору нужно было придумать причину, по которой Бэтмен будет ненавидеть Супермена до такой степени, что все это выльется в столкновение между персонажами.

Террио пришел к выводу, что поводом для противостояния могло стать желание мести или одержимость. По этой причине после битвы Супермена с Зодом и разрушения Метрополиса Брюс Уэйн (имя Бэтмена в обычной жизни) начинает искать способы одолеть соперника и превращается в одержимого героя, не слушающего друзей, например, своего дворецкого Альфреда.

В Warner Bros. не поддержали идеи Террио, заявив, что он делает ленту слишком мрачной. В итоге из конечной версии убрали около получаса хронометража, что сильно разозлило сценариста, так как логика фильма была нарушена. Кроме того, Террио отметил, что не давал фильму такое громоздкое название, которое, по его мнению, оттолкнуло зрителей.

Ранее стало известно, что темнокожему актеру из сериала «Бриджертоны» Реге-Жану Пейджу отказали в роли дедушки Супермена. Предполагалось, что артист появится в сериале «Криптон».