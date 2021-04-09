Диетолог рассказала о распространенных ошибках в приготовлении яиц

Москва, 9 апреля. Самый полезный способ приготовления яиц знает нутрициолог Ольга Деккер. Она отметила ошибки в употреблении этого продукта.

На самом деле ВОЗ никогда не упоминала о каких-либо ограничениях по употреблению яиц в день или в неделю, сообщила Деккер на страничке в Instagram. При этом нужно учитывать свою норму калорий, баланс белков и углеводов. Одно яйцо содержит 5,51 грамма белка и 68 килокалорий.

Хуже организм усваивает белок из яиц, которые варили или жарили долго. Лучший вариант — сделать глазунью или сварить яйцо всмятку. Диетолог посоветовала употреблять не только куриные, но и утиные, гусиные, перепелиные яйца. Не стоит избегать их из-за повышенного холестерина, ведь из продуктов питания мы получаем лишь 20% этого соединения. Деккер добавила, что качество яиц не зависит от возраста курицы, а желток улучшает метаболизм и вредным не является.

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