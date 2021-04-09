Телеведущий Владимир Казанин стал главой омского отделения «Коммунистов России»

Омск, 9 апреля. Ведущий «12 канала» Владимир Казанин избран новым первым секретарем областного комитета партии «Коммунисты России».

Ранее Казанин был депутатом Городского совета Омска. До этого в региональных отделениях многих политических партий также сменилось руководство. Речь идет о «Единой России», ЛДПР и КПРФ.

До назначения Казанина омское отделение «Коммунистов России» возглавлял известный журналист Владимир Жуков. При его руководстве партия взяла один мандат в Горсовете, который получил Владимир Казанин.

Ранее сообщалось, что в Омске девятилетний мальчик случайно взорвал снаряд, найденный в игрушках у бабушки с дедушкой. Ребенок выжил, но получил множество травм и попал в больницу.