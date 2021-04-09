Кислород наполнил Землю более двух миллиардов лет назад

Вашингтон, 9 апреля. Изначально в атмосфере Земли отсутствовал кислород. Период его появления на планете выяснил международный коллектив ученых.

Специалисты из США, Дании и Великобритании провели анализ состава морских осадочных пород, по возрасту формирования относящихся к палеопротерозою. Период датирован от 2,5 до 1,6 миллиарда лет. Образцы собрали в Южной Африке.

Затем ученые с помощью изотопной сигнатуры серы, железа и углерода выявили изменения процесса окисления в океане. Это позволило определить уровни кислорода в атмосфере. Результаты показали, что первое обогащение кислородом произошло примерно 2,43 миллиарда лет назад. Затем уровень колебался и около 2,22 миллиарда лет назад стал постоянным.

До этого ученые из Гарвардского университета предложили новую версию времени зарождения жизни во Вселенной. Одним из способов определения сроков является изучение планет, которые вращаются вокруг старейших звезд.