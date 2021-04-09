Netflix получил эксклюзивные права на показ фильмов о Человеке-пауке

Москва, 9 апреля. Популярный сервис Netflix и Sony Pictures подписали контракт на эксклюзивный показ фильмов киностудии. Только на Netflix будет доступны картины из франшизы о Человеке-пауке.

Контракт пока что рассчитан на пять лет. За это время стриминговая платформа сможет показать своим зрителям не один десяток лент от Netflix. Первыми эксклюзивными фильмами станут кинокомикс «Морбиус» и сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Кроме того, после проката в кинотеатрах на платформу придет экранизация видеоигры Uncharted.

Сервис регулярно приобретает эксклюзивные права на показ кинокартин. Среди последних покупок — мини-сериал о рэпере Канье Уэсте.