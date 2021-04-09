Британские медики перечислили признаки жировой болезни печени

Лондон, 9 апреля. Жировой болезнью печени страдают около 75 млн человек по всему миру. О ее признаках недавно рассказали ученые из Великобритании.

Жировой гепатоз относится к причинам развития хронических заболеваний печени во всем мире. Как выяснили медики Центрального госпиталя Саутгемптона в Великобритании, на его наличие указывают три основных признака, которые помогут вовремя диагностировать недуг.

Пожелтение кожных покровов может говорить о развитии жировой болезни, поделились специалисты. Также на нее могут указывать возникновение отеков в области живота и появление сосудистых звездочек на теле.

По мнению британских специалистов, современные технологии сегодня позволяют использовать различные неинвазивные скоринговые системы, благодаря которым врачи могут быстро поставить диагноз и приступить к лечению. Если жировой гепатоз вовремя не обнаружить, он может перерасти в цирроз печени.

Лучшими продуктами, поддерживающими здоровье печени, считаются животные источники белка с низким содержанием жиров и высоким содержанием белков. Как сообщалось ранее, об этом рассказала диетолог Марина Аплетаева.