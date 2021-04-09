Российские специалисты работают над системой ИИ для истребителей МиГ-35

Москва, 9 апреля. Истребитель МиГ-35 будет оснащен системой искусственного интеллекта, которая будет помогать пилоту принимать решения, сообщили в пресс-службе корпорации «МиГ».

Согласно информации пресс-службы, экспертная система с элементами искусственного интеллекта уже внедряется в самолет. Она будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях, а также, благодаря системе интегрированного зрения, позволит видеть в сложных погодных условиях

Истребитель МиГ-35 является представителем поколения 4++, который был создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

Ранее информацией о внедрении искусственного интеллекта в российские истребители обеспокоились Соединенные Штаты.