Выпавшая из окна многоэтажки 16-летняя школьница скончалась в Якутске

Якутск, 9 апреля. Якутские правоохранители проводят проверку по факту гибели 16-летней девушки, которая выпала с высоты восьмого этажа многоквартирного дома.

Трагедия произошла в одном из жилых домов многоэтажной постройки. Очевидцы сообщили, что под окнами во дворе дома они обнаружили тяжело травмированную девушку. Прибывшая на место бригада скорой экстренно увезла пострадавшую, однако спасти ее не удалось. Она скончалась от тяжелых полученных травм в результате падения.

Уточняется, что девочку доставили в состоянии клинической смерти с диагнозом «кататравма». Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося, по результатам проверки они дадут оценку причинам и условиям, способствовавшим происшествию.

Шестилетний мальчик в Петербурге погиб после падения из окна пятого этажа, сообщал сайт 360tv.ru. В момент происшествия в доме не было взрослых.