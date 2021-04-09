Названы девять признаков, которые помогут распознать рак легких

Лондон, 9 апреля. Рак легких у человека может возникать из-за разных факторов, в том числе и курения. Специалисты организации Cancer Research UK рассказали, по каким признакам его можно распознать.

Злокачественная опухоль может привести к летальному исходу, если ее вовремя не заметить. Ранняя диагностика онкологического заболевания позволяет своевременно начать лечение, что повышает шансы на выживание.

Определить развитие рака легких можно по характерным симптомам. В их число входят усталость, потеря аппетита и веса, а также боли в районе груди или плеча. Сигнализировать о болезни могут повторяющиеся инфекции грудной клетки, кровь в мокроте и одышка.

Еще одним признаком рака считается длительный кашель. Насторожить должно и появление при кашле боли или звуков, отличных от нормального.

Гастроэнтеролог ранее рассказал, что к развитию рака пищевода может привести употребление горячего чая, передает «Петербургский дневник». При этом риск возрастает в два раза из-за курения.

Доктор Мясников тем временем объяснил, почему обладатели второй группы крови больше остальных уязвимы перед появлением рака желудка. По его словам, на это влияет определенный набор генов.